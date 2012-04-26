Мининфраструктуры создаст Единый реестр маршрутной сети

Министерство инфраструктуры Украины планирует создать Единый реестр маршрутной сети, объединив в одной компьютерной системе межобластные и внутриобластные маршруты.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, об этом в ходе круглого стола по проблемам нелегальных перевозок на пассажирском автотранспорте сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Б.Колесников сообщил, что такой реестр уже разработан Укртрансинспекцией в виде компьютерной системы.

«Эта система обеспечит полную автоматизацию технологических процессов работы с маршрутами, а следовательно - позволит перевозчику принимать активное участие в формировании маршрутной сети», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что создание единого реестра позволит не только упорядочить маршрутную сеть, но и будет способствовать искоренению нелегальных перевозок.