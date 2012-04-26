ЮЗЖД в 2011 году увеличила чистую прибыль на 47%

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) в 2011 году увеличило чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом — до 128,965 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, чистый доход (выручка) от реализации услуг в 2011 году вырос на 19,74% по сравнению с 2010 годом — до 9,376 млрд грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2010 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – до 87,612 млн. грн.