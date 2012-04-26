Мощность николаевского морского порта «Ника-Тера» можно увеличить в пять раз – Фирташ

Д.Фирташ дает интервью журналистам в порту "Ника-Тера"

Пропускная мощность николаевского морского специализированного порта «Ника-Тера» может быть увеличена в пять раз – до 20 млн. тонн груза в год по отношению к нынешним 4-5 млн. тонн.

Об этом заявил глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ во время посещения порта «Ника-Тера», сообщает его пресс-служба.

«Сегодня уже понятно, что первый этап развития порта – это увеличение пропускной способности до 12 миллионов тонн груза, которые порт должен переваливать. Я думаю, мы в конце следующего года этот этап точно закончим», – сказал Д.Фирташ журналистам.

В дальнейших планах – увеличение грузооборота до 20 млн. тонн в год, но наращивать мощности можно будет только после постройки необходимой инфраструктуры, в частности объездной автодороги и новой ветки железной дороги, ведущей к порту, сказал он.

«Через все порты Николаева сегодня могло бы проходить до 50 млн. тонн грузов в год. На сегодняшний день николаевские порты совокупно переваливают 18 млн. тонн. Только «Ника-Тера» может выйти на 20 млн. тонн в год. Но здесь есть проблема - если эти грузы пойдут, что будет с городом и дорогами? Город окажется перерезанным пополам, никто никуда не сможет выехать, движение будет парализовано» – сказал бизнесмен.

По мнению Д.Фирташа, решать этот вопрос нужно совместными усилиями инвесторов, местных и центральных властей. «Давайте вместе с вами сделаем рабочую группу, в которой мы решим все эти вопросы и пойдем вместе в Кабинет министров убеждать, что инфраструктуру нужно сделать. Вплоть до того, что мы можем в это вложить свои деньги, только дайте нам механизм – например, государственные векселя, которые мы потом сможем зачесть или на НДС, или на налог на прибыль».

Д.Фирташ также отметил, что если власть даст разрешение на развитие инфраструктуры – в частности, постройки 15 км объездной дороги и дополнительной железнодорожной ветки – инвесторы могут взять на себя обязательства по социальным городским проектам. «Мы можем подписать социальный договор, что возьмем на себя ответственность, и выделим какую-то сумму на социальные программы. Думаю, у мэра будет большой список - от школ до поликлиник», - сказал он.

Справка УНИАН. Порт «Ника-Тера» является единственным частным портом в Украине. После завершения реконструкции «Ника-Тера» может войти в тройку крупнейших портов страны вместе с портами в Одессе и Южном.