В Румынии разбился украинский вертолет: 5 человек погибли

В Румынии потерпел катастрофу украинский вертолет К-26, экипаж погиб.

Все погибшие в аварии вертолета в Румынии являются гражданами Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 26 апреля примерно в 17 часов недалеко от населенного пункта Остров (румынский уезд Тулча) потерпел катастрофу вертолет Ка-32, зарегистрированный в Молдове на частную компанию. На борту вертолета находились 5 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли на месте. Причина аварии устанавливается.

Дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в Румынии и Республике Молдова.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета был украинский экипаж и молдавские пассажиры. По предварительным данным, вертолет летел из Кишинева вТурцию.