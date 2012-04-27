Акционирование «Укрзализныци» позволит привлечь в отрасль инвесторов – начальник ПЖД

Акционирование «Укрзализныци» позволит привлечь инвесторов в железнодорожную отрасль.

Об этом УНИАН сообщил начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот, комментируя принятие Верховной Радой Закона «О порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця».

«Все имущество «Укрзализныци», и Приднепровской железной дороги в частности принадлежит Фонду госимущества Украины. На Западе никому и в голову не придет, инвестировать в предприятие, имущество которого предприятию не принадлежит. Если будет создано акционерное общество, то все имущество будет принадлежать АО. То же и с кредитами. Мне нужны кредиты, а банк говорит: чем ты мне ответишь в качестве залога? А у меня ничего нет. ПЖД брала последние кредиты в счет будущих перевозок», - отметил А. Момот.

«В Украине сегодня металлургия и горнодобывающая отрасли принадлежат частным компаниям, угольная отрасль частная на 50%.. Сейчас оставаться на организационных принципах советской экономики в развитии железнодорожной отрасли уже нельзя»,- подчеркнул начальник ПЖД.

По словам А. Момота, согласно утвержденному плану порядка акционирования УЗ, на ПЖД будет проводиться инвентаризация и оценка имущества.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.