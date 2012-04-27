Донецкая железная дорога отменила тестовый рейс электропоезда Skoda

Донецкая железная дорога отменила тестовый рейс «Донецк-Луганск» нового двухэтажного скоростного электропоезда Skoda.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Так, на завтра, 28 апреля в 13:00 на вокзале Донецка должна была состояться презентация ускоренного двухэтажного электропоезда Skoda. Со станции Донецк в 13:22 Skoda должен был отправиться в тестовый рейс в Луганск.

Планировалось, что поезд прибудет на станцию «Луганск» в 15:43. Однако сегодня стало известно, что презентация отменяется «в связи с масштабными путевыми работами на участке внедрения ускоренного движения и невозможностью скорректировать график движения накануне майских праздников».

Напомним, что новые поезда будут курсировать по двум кольцевым маршрутам: Харьков – Донецк – Мариуполь – Донецк – Днепропетровск – Харьков и Харьков – Днепропетровск – Донецк – Луганск – Донецк – Харьков.

Чешские поезда Skoda состоят из 6 вагонов, каждый из которых содержит по 126 мест, общее количество мест - 626, корпус выполнен из специального алюминия. Предусмотрены места первого и второго классов. В частности, вторые этажи двух вагонов будут первого класса, остальные - второго. Кроме того, электропоезда оборудованы местами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями - в каждом поезде 4 подъемника для колясок, специально оборудованные санитарные узлы. Подобные поезда уже долгое время успешно эксплуатируются в Чехии и Литве.