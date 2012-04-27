УТЛЦ создаст филиалы в странах СНГ

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) планирует создать филиалы в России и других странах СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на директора УТЛЦ Владимира Иващука, соответствующее поручение дал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Есть необходимость в открытии филиалов за рубежом. В первую очередь в России, поскольку основной процент импортно-экспортного и транзитного потоков - это грузы из России и на Россию», - сказал В. Иващук.

Он сообщил, что филиалы УТЛЦ будут управлять вагонным парком за рубежом.

«Сейчас работу по поиску обратной загрузки, ремонту тех вагонов, которые по той или иной причине остановились за границей, оформлению документов на оплату порожнего пробега и другие необходимые функции на территории других государств фактически выполняют посредники. Для клиентов УТЛЦ, как отправителей, так и получателей грузов за пределами Украины - это лишние расходы. С целью оптимизации затрат, нам было бы интересно работать напрямую», - сказал В.Иващук.

Он также отметил, что обслуживание собственного вагонного парка в России и СНГ через посредников не эффективно, так как «ни один из экспедиторов не обладает той клиентской базой, заявками и опытом работы, которые имеют железнодорожные администрации».

Напомним, УТЛЦ планировало открыть свои филиалы на всех железных дорогах Украины.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Планируется, что УТЛЦ создаст общий пул, в который войдут вагоны существующих и новых операторских компаний, а также подвижной состав частных операторов. Этот единый парк будет управляться из единого диспетчерского центра.