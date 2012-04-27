В Киеве в дни матчей Евро-2012 комтранспорт, кроме метро, будет работать круглосуточно

В дни проведения матчей Евро-2012 в Киеве весь коммунальный пассажирский транспорт будет работать круглосуточно, за исключением метрополитена, в работе которого ночью будет перерыв 2,5 час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного управления транспорта КГГА Иван Шпилевой.

По его словам, согласно условиям эксплуатации метрополитена, в его работе обязательно необходимо делать перерыв как минимум на 2,5 часа, чтобы провести осмотр тоннелей и поездов.

И.Шпилевой сообщил, что во время работы фан-зоны УЕФА на Крещатике (с 27 мая до 7 июля) станция метрополитена «Майдан Незалежности» не будет работать.

В случае необходимости в дни проведения матчей будет также ограничена работа станции метро «Крещатик» - этот вопрос будет решать руководство метрополитена в зависимости от того, какой будет пассажиропоток на этой станции, с целью гарантирования безопасности пассажиров.

Также И.Шпилевой сообщил, что в дни проведения матчей за четыре часа до их начала будут закрываться станции метро «Дворец Спорта» и «Олимпийская»». Их работа будет возобновляться через час после завершения матчей. Представитель управления транспорта подчеркнул, что такой режим работы станций метро вводится по требованию УЕФА.

Что касается наземного транспорта, то в городе в дни матчей Евро-2012 будет вводиться «транспортный периметр» от стадиона и официальной фан-зоны. С 0.00 в день проведения матча на эту территорию будет ограничено движение транспорта за исключением автомобилей аварийных служб, скорой помощи, спасательных служб, МВД, а также предприятий, которые расположены на территории «периметра» и жителей, которые там проживают. Для беспрепятственного заезда необходимо получить в Главном управлении транспорта КГГА специальные пропуски.

«Транспортный периметр» введен на территории, которая очерчивается: ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до бульвара Шевченко); ул. Красноармейская (от бул. Шевченко до ул. И.Федорова); ул. И.Федорова (от ул. Красноармейской до ул. Предславинской); ул. А.Барбюса (от ул. И.Федорова до переулка Лабораторного – без перекрытия движения транспорта); переулок Лабораторный (от ул. А.Барбюса до ул. Летней – без перекрытия движения); ул. Летняя (от переулка Лабораторного до ул. Щорса – без перекрытия движения); ул. Щорса, переулок Щорса (без перекрытия движения); бул. Леси Украинка (от переулка Щорса до ул. Госпитальной); ул. Бассейная – закрывается парная сторона (от Бессарабской площади до ул. Эспланадной).

И.Шпилевой обратил внимание, что в связи с введением транспортного периметра предусматривается изменение маршрутов городского общественного транспорта во время проведения матчей чемпионата.

Он также заметил, что будут выдаваться три типа пропусков: для заезда в зону закрытия транспортного движения вокруг НСК «Олимпийский»; для заезда в зону закрытия транспортного движения вокруг фан-зоны УЕФА; для заезда в объединенный транспортный периметр стадиона и фан-зоны.

Жители, проживающие на территории периметра и имеющие прописку, смогут попадать на своих авто без пропусков, но по предъявлению документа, подтверждающего их местожительство. Если человек не имеет прописки, а, например, арендует жилье в этой зоне, то предлагается либо оформить пропуск, либо взять справку из ЖЭКа, которая подтверждает аренду жилья или помещения на территории периметра.

Также И.Шпилевой сообщил, что в дни проведения Евро-2012 матчей шведские фанаты будут передвигаться колонной на стадион «Олимпийский» от бул. Леси Украинка. Поэтому в эти дни после обеда там также предусматривается ограничение движения транспорта.

Справка УНИАН. В Киеве матчи Евро-2012 состоятся 11, 15, 19 и 23 июня, а также 1 июля (финал).