Контроль за разовыми чартерными рейсами в летний период усилят

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) усилит контроль за разовыми чартерными перевозками пассажиров воздушным транспортом в летний период и за полетами «малой авиации».

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее решение было принято по итогам совещания, проведенного 26 апреля с представителями органов местной власти, руководителями Госинспекции Украины по безопасности на наземном транспорте, Главной госинспекции на автомобильном транспорте, Госинспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте, Госавиаслужбы и их территориальных управлений (региональных представительств), метрополитенов.

Также по итогам совещания было принято решение обеспечить взаимодействие Госавиаслужбы с правоохранительными органами по надзору за авиацией общего назначения, незарегистрированными воздушными судами и пилотами-любителями.

Кроме того, участники совещания решили усилить контроль за обеспечением безопасности при перевозке летом 2012 года детей к местам отдыха и оздоровления и привлекать к участию в конкурсах по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования перевозчиков, имеющих подвижной состав, оборудованный антиблокировочными системами, ремнями безопасности, тахографами, ограничителями скорости.

Также участники совещания обсудили меры по выводу с рынка пассажирских перевозок нелегальных перевозчиков, проведение рейдовых проверок соответствия маломерных судов, баз для их стоянок и гидротехнических сооружений.