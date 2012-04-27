В Херсоне создадут коммунальный речной флот

В Херсоне создадут коммунальный пассажирский речной флот.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты Херсонского городского совета сегодня, 27 апреля, на пленарном заседании совета.

Своим решением горсовет утвердил Программу развития речного коммунального транспорта Херсона на 2012–2014 годы.

Данная программа, в частности, предусматривает создание в Херсоне коммунального речного транспорта, в составе 10 крупных пассажирских катеров, которые будут осуществлять перевозку пассажиров в акватории реки Днепр, а также проток и ериков Днепра.

Для реализации указанной Программы будет создан КП «Херсонский коммунальный порт».

В числе основных мероприятий по выполнению программы предусмотрено провести инвентаризацию имеющихся причалов и гидротехнических сооружений (в течении І полугодия 2012 г.), сформировать уставный фонд КП «Херсонский коммунальный порт» разработать проектно-сметную документацию и провести конкурс на строительство речных катеров для коммунальных пассажирских перевозок (200 тыс. грн из уставного фонда КП), отвести земельные участки под строительство коммунальных причалов и технической базы коммунального флота (2 квартал 2012 г.) и т д.

Предполагается постройка 10 коммунальных пассажирских катеров, из которых 5 построят до конца 2013 года, а еще 5 – до конца 2014 года. Стоимость катеров составит 15 млн грн.

В целом на реализацию Программы планируют потратить 20,83 млн. грн, из которых 15,2 млн грн – из городского бюджета, 4,4 млн грн – из государственного бюджета (для компенсации перевозки пассажиров льготных категорий) и 1,22 млн грн – из других источников (затраты на перевозку пассажиров городским электротранспортом из районов города в коммунальный порт). В 2012 году реализацию программы профинансируют в сумме 1,98 млн грн, в 2013 г. – 9,4 млн грн и в 2014 г. – 9,45 млн грн.

По информации, указанной в Программе, на данный момент крупнейшим пассажирским перевозчиком в Херсоне в акватории Днепра является ГП «Администрация речных портов Украины» ГАК «Укрречфлот», которая в 2012 году эксплуатирует на маршрутах 6 катеров. Также пассажирские перевозки в Херсоне осуществляют 13 маломерных суден (пассажирские баркасы). Всего в 2012 году запланировано перевезти крупным речным транспортом (без учета маломерных судов) 282,4 тыс. пассажиров, из которых 49% (138,4 тыс. человек) – пассажиры льготных категорий.