Киевстар: новые правила телекоммуслуг не запрещают взимание платы за соединение

Новые Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, утвержденные постановлением Кабинета министров от 11 апреля 2012 года №295 "Об утверждении Правил предоставления телекоммуникационных услуг", не запрещают взимание платы за соединение (ПЗС).

Об этом говорится в комментарии компании «Киевстар», предоставленном агентству УНИАН.

В комментарии отмечается, что «распространенная в СМИ информация относительно полной отмены платы за соединение является неверной». При этом, информация в СМИ относительно отмены платы за соединение не обоснована ссылками на нормы новых правил.

В компании считают, что согласно новым Правилам предоставления и получения телекоммуникационных услуг, утвержденных Кабинетом министров, существование ПЗС, «является абсолютно законным». В частности, в компании ссылаются на пункт 64, подпункт 3 Правил, в котором речь идет о запрете взимать плату за соединение лишь «в случае нулевой длительности услуги», т.е. в случае, когда услуга вообще не была предоставлена абоненту.

«В других случаях оператор имеет право взимать плату за соединение», - говорится в комментарии компании «Киевстар».

Напомним, что ранее Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) выступала за отмену ПЗС, в частности, об этом в октябре 2010 года заявлял бывший председатель предыдущего состава регулятора (Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, НКРС) Владимир Олийнык, отмечая, что соответствующая норма будет внесена в проект Правил предоставления телекоммуникационных услуг, разработанных комиссией. Однако в обнародованном проекте Правил предоставления телекоммуникационных услуг, одобренных НКРС, от 28 октября 2010 года норма о запрете ПЗС включена не была.

Отсутствует такая прямая норма о запрете ПЗС, кроме указанного выше случая (в случае нулевой длительности услуги), и в новых Правилах, которые приняты Кабмином в апреле 2012 года после полуторагодичного согласования на всех уровнях. В то же время, запрет на взимание ПЗС «при нулевой длительности услуги» как раз указывает на правомерность взимания услуги в противном случае (когда услуга не являлась «нулевой» - УНИАН).

Украинские операторы начали взимать ПЗС с 2001 года, после перехода к посекундной тарификации исходящих вызовов. В 2005 году Антимонопольный комитет Украины рекомендовал операторам отменить ПЗС, рассмотрев дело о злоупотреблении монопольным положением "Киевстара", настаивающем на правомочности ПЗС и отказе от отмены ПЗС. В результате, АМК и операторы в 2006 году пришли к решению о внедрении операторами мобильной связи, наряду с тарифными пакетами с ПЗС, альтернативных тарифных пакетов без ПЗС.

Справка УНИАН. Пункт 64 Правил предоставления телекоммуникационных услуг: «Во время осуществления расчетов оператор, провайдер, не имеет права: …3) взимать плату за установление соединения в случае нулевой длительности услуги…».

Постановлением Кабинета министров от 11 апреля 2012 года №295 "Об утверждении Правил предоставления телекоммуникационных услуг" были утверждены новые правила, которые регламентирует взаимоотношения между операторами связи и абонентами. В частности, согласно новым правилам, операторам и провайдерам запрещается устанавливать требования для потребителей, противоречащие законодательству, в т.ч. определять такой порядок предоставления услуг, который может привести к ограничению или ухудшению прав потребителя.