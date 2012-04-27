ПЖД работает в штатном режиме, вокзал Днепропетровска не эвакуируют

Приднепровская железная дорога (ПЖД), по состоянию на 16.00 27 апреля, работает в штатном режиме, вокзал Днепропетровска не эвакуируют, отмены или задержки движения пассажирских поездов нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

«За последние несколько часов в СМИ и социальных сетях стала распространяться непроверенная информация о террористических актах на территории вокзала Днепропетровск и прилегающей к нему, которые стали причиной эвакуации персонала и пассажиров и вызвали сбои в работе железной дороги. Пресс-служба ГП «Приднепровская железная дорога» информирует, что по состоянию на 16.00 27 апреля 2012 года эти сведения не соответствуют действительности», - говорится в сообщении ПЖД.

В то же время, в пресс-службе отметили, что на фоне информации о серии взрывов в разных районах Днепропетровска на территории вокзала усилены меры безопасности.

«Сотрудники милиции переведены на усиленный вариант несения службы. Работа остальных служб вокзала осуществляется обычным расписанием», - говорится в сообщении ПЖД.