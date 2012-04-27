Налоговики завершили обыски в интернет-магазине Rozetka.ua

Налоговики завершили обыски в офисах и на складах ООО «Розетка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в г.Киев.

В то же время следственные действия продолжаются. Налоговики пока не подтверждают и не опровергают информацию относительно того, будет ли урегулирован вопрос возмещения нанесенных государству убытков в досудебном порядке.

Напомним, против директора ООО «Розетка» было возбуждено уголовное дело в апреле 2012 года на основании материалов внеплановых проверок в конце октября 2011 года и в конце марта 2012 года. Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн. Однако украинское законодательство предусматривает возможность снятия уголовной ответственности с лица, уплатившего соответствующие налоги и штрафы до предъявления обвинения в суде.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля работа Rozetka.ua была приостановлена в связи с действиями налоговой инспекции. Затем работа сайта была возобновлена в ограниченном режиме. На складах и в офисах компании было проведено 6 обысков.