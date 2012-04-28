Началась продажа билетов на 200 поездов нового графика движения

Железные дороги Украины начали предварительную продажу билетов на 200 поездов нового графика движения, который будет действовать с 00 часов 27 мая 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, новый график будет действовать в 2012-2013 годах.

Справка УНИАН. В графике движения на 2011-2012 гг. «Укрзализныця» ускорила движение составов и ввела ряд новых поездов.

График движения на 2012-2013 годы сформирован с учетом запуска ускоренных поездов.