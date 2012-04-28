На Дунае появятся 8 плавучих пограничных постов

На Дунае появится 8 плавучих пограничных постов.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, об этом первый заместитель председателя ведомства Павел Шишолин заявил в интервью газете «Прикордонник України».

По его словам, на Дунае существует необходимость повышения уровня защиты интересов Украины.

«Чтобы у нечистых на руку дельцов было меньшее желания переправлять в Румынию нелегалов и контрабанды, мы усилили охрану этого участка применением различных сил и средств. В том числе на 8 точках на реке Дунай будут выставлены плавучие мобильные места службы на базе понтонов. На них будут добротные помещения, рабочие места, прожектора, радиолокационные станции, тепловизионные, оптические приборы, средства связи и маломерные плавсредства для реализации поступающей информации. Каждый такой пост будет иметь по 2 экипажа, который по неделе будет нести службу на воде», - сказал П.Шишолин.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже готовы 4 такие плавучие посты, до конца апреля их будет уже шесть, еще два добавятся в мае.

Посты будут работать в комплексе с другими силами Морской охраны, инженерно-техническими средствами, работой нарядов на суше, участковых инспекторов и оперативно-розыскных органов. Это позволит контролировать весь участок полностью, без «мертвых зон»», сказал П.Шишолин.