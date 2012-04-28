«Укрзализныця» проводит обкатку нового электропоезда Skoda

Вокзал Днепропетровска 28 апреля принимал новый межрегиональный электропоезд Skoda, который осуществлял первую опытную поездку по маршруту Харьков - Днепропетровск - Донецк - Луганск - Донецк - Харьков.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Приднепровской железной дороги (ПЖД), цель поездки - обкатка локомотивных бригад электровозного депо Харьков-Октябрь и изучение профиля пути, расположения сигналов, скорости движения и т.д.

Новый поезд Skoda будет курсировать между Харьковом, Днепропетровском и Донецком.

В поезде созданы все необходимые условия для удобной поездки — поезд оборудован системами вентиляции и кондиционирования, вакуумными туалетами, местами для лиц с ограниченными физическими возможностями, телевидением и Интернетом.

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Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезд окрашен полиуретановыми двухкомпонентными красками с оболочкой «антиграффити».

Поезда имеют гарантийный срок обслуживания 24 месяца. Общий срок эксплуатации - 40 лет.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между ЮЖД и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.