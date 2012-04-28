Львовская железная дорога (ЛЖД) открывает сезон на детских железных дорогах Львова, Луцка и Ровно.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, детская железная дорога во Львове откроется 6 мая - в 11.00 со станции Солнечная в Стрыйском парке отправится в первый рейс поезд «Ветерок».

Рейсы будут осуществлять еженедельно в мае и сентябре и по пятницам, субботам и воскресеньям в течение лета. Стоимость билета – 6 грн для взрослых и 3 грн для детей.

Детская железная дорога в Луцке откроется 9 мая в 11.00. Работать детская железная дорога будет каждую субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Цена билета – 4 грн для взрослых и 2 грн для детей.

Детская железная дорога в Ровно откроется 9 мая и будет работать с мая по сентябрь по выходным и праздничным дням. Стоимость билета – 4 грн для взрослого и 2 грн для детей.