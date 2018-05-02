Интернет-перспективы Украины - акцепт зарубежного трафика

Последние события в сфере интернет-бизнеса свидетельствуют об особом внимании к этому сегменту рынка со стороны власти. К примеру, история с интернет-магазином Rozetka.ua, которая, по мнению ряда экспертов, говорит о том, что «сильные мира сего», не дожидаясь принятия закона о внутренней торговле, который должен полностью перекроить интернет-рынок, взялись за его активную зачистку. Пока документ, дающий контролирующим органам дополнительную возможность выбивать из интернет-бизнеса «неучтенные» деньги для нищего бюджета страны, отправлен на доработку, верхи разрабатывают принципы управления интернет-торговлей. Но есть и другое мнение…

Налоговая - интернету: «иду на вы»

Ряд экспертов считают продолжающиеся налоговые проверки интернет-бизнеса обычной работой фискальных органов, и не рассмтаривают их как давление на рынок. Другие склоняются к худшим предположениям и прогнозируют обострение отношений в этой сфере.

Так, по мнению представителя интернет-супермаркета лицензионного программного обеспечения Анны Боднарчук, чем крупнее компания, тем больше она привлекает внимание контролирующих органов, что вполне закономерно. «Я не соглашусь с тезисом о давлении на интернет-бизнес, потому что абсолютно... всем хватает счастья общения с нашим государством по разным причинам. Думаю, что если компания, фантазируем, белая, платит абсолютно все налоги, зарплаты белые, не придраться ни к какой наличке, то повода к приходу в гости к такой компании не существует», - отмечает Боднарчук.

В то же время она считает, что в Украине необходимо создать условия «адекватного налогообложения», в частности, для микробизнеса, чтобы он мог комфортно развиваться.

Между тем, мнение Боднарчук не разделяет генеральный директор Украинского сетевого информационного центра (УСИЦ-UANIC) Юрий Гончарук. По его словам, на сегодня сами специалисты еще не до конца разобрались в электронной коммерции, а налоговики уже подсчитали объемы оборота электронных денег. «Это как бы информационная подготовка общественности к тому, что ГНС «идет на вы» с электронным бизнесом, затем следует весеннее обострение и ряд событий, которые мы сейчас видим», - сказал он.

Гончарук считает, что действия контролирующих органов в последнее время является целенаправленной политикой, «и если этому не препятствовать со стороны общественности и нормативным урегулированием, то это будет учащаться».

Скованные одной сетью...

Стоит отметить, что все громкие дела в отношении крупных участников интернет-рынка разнятся своей историей. Например, интернет-магазин Rozetka.ua «общался» исключительно с налоговиками, в случае с Sokol.ua речь идет о проверке ОБЭП, у сайта «Дорожный контроль» (roadcontrol.org.ua/) было обычное гражданское судопроизводство.

«В принципе, нормативно-правовых общих оснований для данных ситуаций нет. Тем не менее, есть общие последствия: каждый из фигурантов либо прекратил осуществление деятельности на время, либо же это существенно повлияло на возможности в дальнейшем – снижение трафика и посещений. В отдельных случаях ситуация закончилась выведением хостинга за пределы Украины», - отмечает управляющий партнер ЮК «Юскутум» Артем Афян.

Зависимость интернет-бизнеса от наличия технического оснащения, в частности, работы серверов, совершенно прозрачна. Понимают это и налоговики, и другие проверяющие органы, имеющие право на изъятие техники. Представители интернет-бизнеса в один голос заявляют о необходимости ввести запрет на такие действия контролеров.

«Нельзя применять меру пресечения в виде остановки деятельности ресурса на основании судебного решения, необходимо это делать после предъявления обвинения. Без вины называют виновными на основании подозрений, это наносит урон бизнесу», - считает Гончарук.

Между тем, блокирование ресурса на сегодня не предусмотрено и не запрещено законодательно. Отсутствие четких правил позволяет контролирующим органам самостоятельно влиять на судьбу бизнеса. Что касается изъятия сервера, то следователь имеет право в виду необходимости сбора информации изъять любой носитель информации, любой предмет, который, по его мнению, поможет установить истину.

Последствия едины

Нарушения в сфере интернет-бизнеса такие же, как на любом другом рынке. «Но специфика состоит в том, что агрессивные действия в отношении интернет-бизнеса ведут практически к опустошению украинского сегмента в сети», - подчеркивает Афян.

Последствием грубой работы контролирующих органов, скорее всего, станет размещение украинскими компаниями серверов за границей. Кстати, та же Розетка возобновление своей работы начала с серверов в Германии. По словам Афяна, практика зарубежного хостинга распространена по всему миру. Например, почти 10% дохода крохотной страны Тувалу - продажа доменных имен. «Это не оффшор, он не влияет на легальность ведения бизнеса, деятельность все равно осуществляется в стране», - уточнил эксперт.

По словам Гончарука, в Украине последние годы сократились предложения по размещению серверов за границей. Однако он уверен, что ситуация скоро изменится: «На сегодняшний момент, если такая тенденция сохранится (ужесточение контроля – ред.), я более чем уверен, уже к концу года мы увидим предложения самых крупных хостинговых операторов».

Не так давно начали появляться диковинные предложения, например, хостинг на дирижаблях в нейтральных водах с получением доступа к Интернету через телефон сразу на спутник. Один из позитивных аргументов для пользователя – «Ваш сервер неожиданно не арестуют».

Содержание серверов за границей хотя и более дорогая процедура, но она отличается надежностью: во-первых, там более жесткие условия работы, во-вторых, сайт «не упадет» с приходом налоговиков, соответственно, вы не потеряете деньги и клиентов.

По оценке экспертов, совокупный объем украинского трафика находится на 4-5 позициях в Европе. «Но фактически отток из доменной зоны ua, из серверного пространства украинской сети превращает нашу страну, которая до этого была среди мировых лидеров по развитию Интернета, в акцепта зарубежного трафика», - подчеркнул Афян.

Законодательство поможет?

Участники рынка требуют гарантий работы, то есть, четко выписанного законодательства, дабы не повторялись громкие скандалы вокруг интернет-бизнеса.

«Уже больше двух лет в Верховной Раде находится законопроект об электронной коммерции, он не охватывает все, больше направлен на регулирование отношений пользователя и бизнесмена, имеющего торговую площадку в сети Интернет. Но двигаться в данном направлении нужно», - отмечает эксперт парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Андрей Бирюков.

По его словам, на сегодня создана рабочая группа, в которую входят представители депутатского корпуса, специалисты, эксперты. «Также в данном контексте необходимо урегулировать право интеллектуальной собственности, применение официальных мер правоохранительными органами, силовыми структурами», - подчеркнул он.

Но директор интернет-гипермаркета Abo.ua Иван Марченко считает, что законы не соблюдаются, в первую очередь, органами, которые защищают эти законы, что работает старая советская система – «кто что охраняет, тот то и имеет».

«Если целью не является само соблюдение закона, а получение каким-то способом личной выгоды, или же искусственное наполнение бюджета…, какой интерес к этим законам? Никакого. Ели законы применить на практике невозможно, то какой вообще смысл их разрабатывать. Просто дать методичку налоговику, или другому проверяющему - этот метод не работает», - подчеркивает Марченко.

А пока госорганы "контролирующей рукой" разбираются с налогоплательщиками, «обрезают» им доступ к сети, страдают потребители услуг интернет-бизнеса. И их права должны быть согласованы на законодательном уровне. Что мешает ввести в Украине ответственность за превышение полномочий контролерами, за нанесение ими ущерба?..

Юлия Инденко (УНИАН)