Sky Taxi открыла центры диспетчерской службы в терминалах В и F «Борисполя»

Служба такси аэропорта «Борисполь» Sky Taxi открыла диспетчерские пункты по обслуживанию пассажиров в терминалах В и F.

Об этом аэропорт сообщает на своей странице в социальной сети.

Согласно сообщению, сервисные центры по обслуживанию пассажиров такси находятся при выходе из зоны прилета терминалов.

Напомним, служба такси аэропорта «Борисполь» Sky Taxi оперирует парком из 110 автомобилей Hyundai Sonata.

По итогам работы первых 110 автомобилей Sky Taxi планировала рассмотреть возможность расширения автопарка еще на 100 автомобилей во втором квартале 2012 года.