Одесский порт принял сухогруз с третьей партией электропоездов Hyundai

Одесский морской торговый порт принял балкер FM PROSPERITY (длина 122 м, флаг Сент-Винсент), который доставил в Украину третью партию электропоездов Hyundai - два поезда в девятивагонной комплектации.

Как сообщили УНИАН в порту, как и поезда первой и второй партии, электропоезда Hyundai доставлены в 9-вагонной комплектации.

Выгрузку поездов производят специалисты стивидорной компании «Олимпэкс Купе Интернейшнл»,

Напомним, первая партия электропоездов Hyundai прибыла в Одессу в середине марта, вторая - в начале апреля.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.