Во Львовской области произошла авария грузового поезда

Сегодня в 0.20 в Пустомитовском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Боровичи - Подборцы сошли с рельс 10 вагонов грузового поездаяга, из которых семь перевернулись (4 цистерны с дизтопливом, цистерна с бензином и два пустых вагона).

Как сообщает пресс-служба МЧС, всего в составе поезда 39 вагонов.

Произошла разгерметизация пяти цистерн с топливом и его медленное вытекание в пределах охранной зоны и пожар в трех цистернах.

В 2.53 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара были привлечены 17 отделений пожарно-спасательной службы МЧС и пожарный поезд „Укрзалізниці”.

Жертв и пострадавших нет. Повреждены около 250 м электроконтактной сети и железнодорожного полотна. Движение железнодорожного транспорта осуществляется по резервной схеме.

В 5.40 возобновлено движение по парной колее.

По состоянию на 7.00 продолжаются аварийно-восстановительные работы. К работам привлечен аварийно-восстановительный поезд и 87 человек.

Причина аварии поезда устанавливается. На месте произошедшего работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС во Львовской области.