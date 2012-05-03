Во Львовской области произошла авария грузового поезда
Сегодня в 0.20 в Пустомитовском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Боровичи - Подборцы сошли с рельс 10 вагонов грузового поездаяга, из которых семь перевернулись (4 цистерны с дизтопливом, цистерна с бензином и два пустых вагона).
Как сообщает пресс-служба МЧС, всего в составе поезда 39 вагонов.
Произошла разгерметизация пяти цистерн с топливом и его медленное вытекание в пределах охранной зоны и пожар в трех цистернах.
В 2.53 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара были привлечены 17 отделений пожарно-спасательной службы МЧС и пожарный поезд „Укрзалізниці”.
Жертв и пострадавших нет. Повреждены около 250 м электроконтактной сети и железнодорожного полотна. Движение железнодорожного транспорта осуществляется по резервной схеме.
В 5.40 возобновлено движение по парной колее.
По состоянию на 7.00 продолжаются аварийно-восстановительные работы. К работам привлечен аварийно-восстановительный поезд и 87 человек.
Причина аварии поезда устанавливается. На месте произошедшего работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС во Львовской области.