"Укрзализныця" сообщает, что в сходе грузовых вагонов ее вины нет

В сходе грузовых вагонов на перегоне Борщевичи-Подборцы вины "Укрзализныци" нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что предварительная причина данного происшествия - поломка боковой рамы цистерны с дизельным топливом, принадлежащей Белорусской железной дороге.

Частично утрачен груз: дизельное топливо и бензин, в результате схождения произошло их возгорание. Пожар был локализован и ликвидирован при участии пожарного поезда со станции Львов и территориальных подразделений МЧС. В результате пожара никто из персонала не пострадал.

Согласно сообщению, частично повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры. Движение поездов на отмеченном участке прекращено и осуществляется в объезд по другому маршруту.

В возникновении данного инцидента вины "Укрзализныци" нет, подчеркивается в сообщении пресс-центра.

Как сообщалось, 3 мая в 00:25 на перегоне Борщевичи-Подборцы (Львовская железная дорога) во время следования грузового поезда из 39 вагонов допущен сход с рельсов 10 вагонов - с 24-го по 33-й с головы поезда.