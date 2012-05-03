В Киеве из-за пожара приостанавливалось движение скоростного трамвая
10:33, 03 мая 2012Транспорт/Связь
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Утром 3 мая в Святошинском районе Киева движение скоростного трамвая временно приостановили из-за возгорания контактной сети на остановке "Улица Семьи Сосниных".
Пожарники ликвидировали задымление проводки на одном из столбов, где крепится трамвайная контактная сеть, около 08.45 с помощью огнетушителей, передает ТСН.
На месте происшествия также работали ремонтные службы.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС в Киеве Андрей Онищенко сообщил, что короткое замыкание в контактной сети скоростного трамвая произошло без последующего горения.
Около 09.00 движение трамваев было возобновлено.
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