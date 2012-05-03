В Киеве из-за пожара приостанавливалось движение скоростного трамвая

Утром 3 мая в Святошинском районе Киева движение скоростного трамвая временно приостановили из-за возгорания контактной сети на остановке "Улица Семьи Сосниных".

Пожарники ликвидировали задымление проводки на одном из столбов, где крепится трамвайная контактная сеть, около 08.45 с помощью огнетушителей, передает ТСН.

На месте происшествия также работали ремонтные службы.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС в Киеве Андрей Онищенко сообщил, что короткое замыкание в контактной сети скоростного трамвая произошло без последующего горения.

Около 09.00 движение трамваев было возобновлено.