Убытки Киевского метрополитена за I квартал составили 90 млн грн

Финансовым результатом хозяйственной деятельности коммунального предприятия "Киевский метрополитен" за I квартал 2012 год стал убыток в сумме 90,4 млн грн.

Такие данные приведены в отчете о финансово-экономических показателях хозяйственной деятельности КП "Киевский метрополитен" за январь-март текущего года, опубликованном на сайте предприятия.

Так, доходы Киевского метрополитена за I квартал 2012 года составили 240,8 млн грн.

В указанной сумме поступлений 179,3 млн грн – это средства от перевозок пассажиров; 38,8 млн грн - полученные бюджетные ассигнования за льготный проезд из государственного бюджета; 9,5 млн грн - полученные бюджетные ассигнования за льготный проезд из городского бюджета (недополучено за предоставленные услуги – 24,9 млн грн).

Кроме того, учтены поступления от предоставления площадей в аренду (согласно решению Киевского городского совета от 29.12.2011 № 1100/7336 "О бюджете города Киева на 2012 год", 50% поступлений подлежит обязательному перечислению в бюджет города Киева) - было получено 4,5 млн грн; от предоставления площадей для размещения рекламы - 2,0 млн грн; но другие поступления (от предоставления услуг сторонним организациям, объектов социальной сферы, реализации вторресурсов и тому подобное) - 6,7 млн грн.

Расходы Киевского метрополитена за I квартал 2012 года составили 331,2 млн грн, из них: на оплату труда - 123,1 млн грн; отчисления в государственные и социальные фонды - 45,5 млн грн; приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства и т.п. - 27,2 млн грн; электроэнергию - 22,7 млн грн; тепло-, водоснабжение, горючее, газ - 15,7 млн грн; амортизацию (без учета начисленной на безвозмездно полученные активы) - 41,1 млн грн; другие операционные расходы (обязательное аварийно-спасательное обслуживание, банковские услуги, вывез мусор, связь, охрана труда, налоги и пр.) - 7,3 млн грн. Обязательные платежи в размере 50% суммы поступлений от аренды составили в общей сумме расходов 2,2 млн грн; финансовые и другие расходы (обслуживание кредитов, привлеченных на приобретение вагонов, строительство метрополитена за счет бюджетных средств – 38,6 млн грн, пополнение оборотных средств – 3,9 млн грн, другие расходы – 3,9 млн грн) - 46,4 млн грн.

По данным предприятия, в течение I квартала этого года метрополитеном столицы перевезено 127,9 млн пассажиров. Из них: 95,8 млн пассажиров - платные перевозки (в т.ч., 9,0 млн студентов по льготным билетам), 32,1 млн пассажиров - льготные перевозки (40 категорий граждан по льготам на бесплатный проезд по закону и решениям Киевсовета Украины).