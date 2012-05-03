Авиаперевозчик „Ямал” открыл рейс в Москву из аэропорта „Львов”

С 30 апреля российский авиаперевозчик «Ямал» начал выполнять рейсы из международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого по направлению „Львов-Москва”.

Об этом сообщила УНИАН менеджер по маркетингу аэропорта „Львов” Галина Винарчик.

Рейсы осуществляются 5 раз в неделю на современном самолете типа CRJ-200.

Авиаперевозчик предоставляет возможность осуществить перелет через аэропорт «Домодедово» в более чем 30 направлений мира.

По состоянию на сегодняшний день из Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого осуществляют рейсы 10 иностранных и 3 украинских авиаперевозчика. Количество международных направлений – 10 (Москва; Варшава; Неаполь; Вена; Мюнхен; Прага; Стамбул; Тимишоара; Дортмунд; Венеция).

Справка УНИАН. Во Львовском аэропорту ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома, которая предусматривает удлинение существующей полосы до 3,3 км. После полной реконструкции новая ВПП сможет принимать в 2,5 раза больше самолетов.

По итогам 2011 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» в связи с реконструкцией снизился на 38,4% - до 296,9 тыс. человек.

Авиакомпания «Ямал» (РФ) основана в 1997 году. Базовые аэропорты - Салехард, Рощино, Домодедово. Обслуживает свыше 50 регулярных рейсов.