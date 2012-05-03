Органами прокуратуры Львовской области возбуждено уголовное дело по факту аварии на Львовской железной дороге, где сегодня в 00.25 на железнодорожной перегонке Подборцы – Борщевичи сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, на место происшествия выезжали прокурор области Олег Василенко, заместитель прокурора области Игорь Билецкий, врио Львовского межрайонного транспортного прокурора Артур Томашевский, прокурор Пустомитовского района Роман Труба, руководство УМВД на Львовской железной дороге и следственно-оперативная группа.

Львовской межрайонной транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Создана следственно-оперативная группа. Ход досудебного следствия находится на контроле прокуратуры области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги, причины аварии выясняет специальная комиссия.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Пустомитовском районе Львовской области сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда, из которых семь опрокинулись (4 цистерны с дизтопливом, цистерна с бензином и два пустых вагона).

Произошла разгерметизация пяти цистерн с топливом и его медленная утечка в пределах охранной зоны и пожар в трех цистернах.