«Укрзализныця» представила новый график пассажирских поездов на 2012-2013 годы

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») представила новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, новый график будет введен в действие с 00 часов 27 мая.

Как сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Игорь Гладких, новый график разработан с учетом развития регионов повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов «Хюндай» на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда «Шкода» на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

По словам И.Гладких, маршрутная скорость поезда «Хюндай» составит около 100 км в час, а маршрутная скорость поезда «Шкода» - 80 км в час. При этом он отметил, что в целом средняя маршрутная скорость пассажирских поездов в новом графике движения будет на 2 км/час больше, чем в графике движения на 2011-2012 годы.

Кроме того, заместитель гендиректора «Укрзализныци» сообщил, что в новом графике движения будет 140 ночных пассажирских поездов, что на 20 поездов меньше, чем в предыдущем графике. Средняя скорость скорого пассажирского поезда в новом графике движения составит 50 км/час. Всего для организации движения по новому графику железные дороги Украины будут использовать 4,5 тыс. пассажирских вагонов, в предыдущем графике движения было задействовано 6 тыс. пассажирских вагонов. При этом 2 тыс. пассажирских вагонов оборудованы кондиционерами, количество таких вагонов остается на уровне прошлого года. Общая вместимость электропоезда «Хюндай» составит 579 пассажиров, электропоезда «Шкода» – 636.

Кроме того, И.Гладких отметил, что в связи с оптимизацией движения и разделением грузовых и пассажирских потоков изменен маршрут движения 36 пар поездов, 6 поездов будут переведены в категорию «скорых», а время движения 5 поездов будет увеличено.