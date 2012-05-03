На ПЖД в 1 квартале повреждено 343 грузовых вагона на сумму 1,36 млн грн

За 1 квартал 2012 года пользователи Приднепровской железной дороги повредили 343 грузовых вагона на сумму 1 млн 364, 5 тыс. грн (в 1 квартале 2011 года эти показатели составили 292 вагона на сумму 644 тыс. грн).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, 98% вагонов получили повреждения на промышленных предприятиях и в портах.

В частности, на ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» за три месяца текущего года повреждено 151 вагонов на сумму 936,2 тыс. грн, ОАО «Интерпайп НТЗ» - 21 вагон (60 тыс. грн), ОАО «ДМКД» - 11 вагонов (свыше 1,7 тыс. грн), ОАО «Евраз БКХЗ» - 7 вагонов (1, 2 тыс. грн).

В Керченском морском торговом порту за этот период повреждено 19 вагонов на сумму 22 тыс. грн, Бердянском - 8 вагонов (почти 1,9 тыс. грн), Феодосиевском - 6 вагонов (3 тыс. грн), Севастопольском - один вагон (1, 5 тыс. грн).

Основными причинами повреждений вагонов на предприятиях являются: сход с рельсов (136 вагонов), при выгрузке магнитной шайбой (42 вагона), при выгрузке грейфером (21 вагон). Из-за нарушения технических условий выгрузки повреждено 29 вагонов, погрузки - 34 вагона; 50 вагонов повреждено во время маневровых работ.

Пользователи, виновные в повреждении грузовых вагонов, возместили ПЖД более 1 млн 295 тыс. грн компенсации - 99% от начисленных сумм.