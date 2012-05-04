МАУ летом выполнит 7 чартерных рейсов между Самарой и Симферополем

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) в период с 26 июня по 28 августа выполнит 7 чартерных рейсов по маршруту Самара – Симферополь – Самара.

Как сообщили УНИАН в компании, рейсы будут выполняться по заказу туристической компании Crimean Sun Holidays, которая работает на украинском и российском рынках под торговой маркой BS Travel.

На данной воздушной линии будут использоваться среднемагистральные самолеты «Боинг-737» авиакомпании МАУ, с которой туроператор подписал соответствующее соглашение.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Билеты на чартерные рейсы в Самару можно будет купить в составе турпакета или отдельно на сайте туристического агентства BS Travel, а также у агентов – партнеров туристического оператора в России и Украине.

Туристическая компанияCrimean Sun Holidays на протяжении 8 лет выступает заказчиком сезонного рейса Симферополь – Варшава. В 2012 году компания также стала заказчиком рейса Симферополь – Катовице.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 20 среднемагистральных самолетов «Боинг-737». Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

Базовым аэропортом МАУ является аэропорт «Борисполь». МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.