Украина и Венгрия подписали Соглашение о контроле пограндвижения в пунктах пропуска

Между Украиной и Венгрией подписано Соглашение о контроле пограничного движения в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, соответствующее межправительственное соглашение подписали сегодня в Киеве председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии Михаль Байер.

Данное Соглашение будет способствовать упрощению и ускорению контроля пограничного движения в пунктах пропуска для автомобильного и железнодорожного сообщения через украинско-венгерскую государственную границу. Им определяются правила взаимодействия контролирующих органов, место расположения пунктов пропуска и порядок их использования, а также изменения в режиме функционирования. Кроме этого, подписанный документ предусматривает создание общего контактного пункта в венгерском пункте пропуска «Захонь».

В целом это позволит расширить функциональные возможности пунктов пропуска для движения грузового автомобильного транспорта, уменьшит загруженность пункта пропуска «Чоп – Захонь», сделает более комфортными условия для участников международного движения, отметили в пограничном ведомстве.

После заключения Соглашения его выполнение со стороны Украины будет обеспечиваться Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службой Украины и Министерством инфраструктуры Украины.