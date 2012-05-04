Мининфраструктуры за отмену обязательных лоцманских проводок на некоторых участках Днепра

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Укрморречинспекцией инициирует освобождение некоторых участков реки Днепр, где это не повлияет на безопасность судоходства, от обязательного лоцманского сопровождения.

Как сообщили УНИАН в Мининфраструктуры, такая инициатива позволит уменьшить финансовые затраты судовладельцев на речные перевозки.

В целом министерство намерено снизить финансовую нагрузку на судовладельцев при осуществлении речных перевозок в два раза, в том числе за счет отмены оплаты осмотров судов, которые проводились рядом организаций.