Мининфраструктуры за отмену обязательных лоцманских проводок на некоторых участках Днепра
13:15, 04 мая 2012Транспорт/Связь
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Министерство инфраструктуры Украины совместно с Укрморречинспекцией инициирует освобождение некоторых участков реки Днепр, где это не повлияет на безопасность судоходства, от обязательного лоцманского сопровождения.
Как сообщили УНИАН в Мининфраструктуры, такая инициатива позволит уменьшить финансовые затраты судовладельцев на речные перевозки.
В целом министерство намерено снизить финансовую нагрузку на судовладельцев при осуществлении речных перевозок в два раза, в том числе за счет отмены оплаты осмотров судов, которые проводились рядом организаций.
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