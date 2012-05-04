Mansvell Enterprises Ltd вынуждена отказать в допфинансировании авиакомпании Cimber Sterling

Кипрская компания Mansvell Enterprises Ltd вынуждена отказать менеджменту датской авиакомпании Cimber Sterling в предоставлении дополнительного финансирования. Об этом УНИАН сообщил представитель Mansvell Enterprises Александр Пустовой.

По его словам, Mansvell Enterprises выполнила все свои финансовые обязательства перед Cimber Sterling, вложив в развитие компании более EUR 40 млн.

«Мы допускаем, что нынешняя ситуация на мировом рынке авиаперевозок, которую объективно характеризует пессимистический прогноз IATA, – не лучший период для развития региональных авиаперевозчиков. Вместе с тем, суммы, дополнительно запрошенные менеджментом Cimber Sterling, не коррелировались с реальными результатами деятельности авиакомпании и не могли рассматриваться в качестве эффективной инвестиции. В этой связи Mansvell был вынужден объявить об отказе от дальнейшего дополнительного финансирования Cimber Sterling», - сказал он.

А. Пустовой отметил, что «Mansvell глубоко сожалеет, что это решение вынудило руководство авиакомпании объявить о банкротстве».

В то же время, по словам А. Пустового, Mansvell не исключает возможности санации авиакомпании.

«Если в дальнейшем ситуация будет развиваться по пути реконструкции, инвестор будет принимать решение, исходя из складывающегося положения дел. В случае наличия целесообразности Mansvell рассмотрит возможность своего участия в процессе поддержки реконструкции авиакомпании», - сказал он.

Справка УНИАН. Mansvell Enterprises выступил стратегическим инвестором Cimber Sterling в июле 2011 года, поддержав план менеджмента датского авиаперевозчика, предусматривающий реструктуризацию Cimber Sterling и ее трансформацию в ведущую скандинавскую региональную авиакомпанию. По соглашению Cimber Sterling с Mansvell Enterprises Ltd кипрская компания должна была выкупить свыше 110 млн. акций Cimber Sterling за 165 млн. датских крон (около 31,67 млн. долл. США).

Mansvell является мажоритарным акционером Sterling Cimber и владеет до 70% акций компании.

Основным акционером Mansvell является Игорь Коломойский, который также имеет интересы в украинской авиации через участие в компаниях «Аэросвит» и «Днеправиа».

Mansvell также владеет шведской региональной авиакомпанией Skyways, базирующуюся в Стокгольме, и City Airline, базирующуюся в Гетеборге.