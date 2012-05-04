Представитель Кременчугского сталелитейного завода вылетел в Россию из-за аварии на РЖД

Представитель Кременчугского сталелитейного завода вылетел в Россию для установления причины аварии на Восточно-Сибирской железной дороге

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, РЖД сообщила Кременчугскому сталелитейному заводу о том, что на участке Транссибирской магистрали в Иркутской области, на перегоне Ук – Курят, 3 мая сошел с рельс вагон с лесом.

Из-за этого движение по магистрали было ограничено в течение почти четырех часов – поезда в оба направления пускали по одному пути. В результате аварии повреждено 600 метров пути.

Комиссия РЖД предварительно называет причиной схода вагона излом боковой рамы, произведенной в 2007 году Кременчугским сталелитейным заводом.

«Начальник отдела технического контроля вылетел в Россию. Будет там, на месте разбираться», - сказали в пресс-службе.

Напомним, с начала года в России это уже 16-й случай излома боковой рамы, из них пятый случай – рамы производства Кременчугского сталелитейного завода.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.