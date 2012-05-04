Аэропорт «Львов» с 10 по 15 мая прекратит обслуживание рейсов
Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого с 22.00 10 мая по 7.00 15 мая не будет обслуживать рейсы в связи с пуско-наладочными работами на взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Как говорится в сообщении аэропорта, начиная с 15 мая 2012 г., благодаря реконструкции ВПП, аэропорт «Львов» сможет принимать самолеты класса «Д» (А330, Б767).
Реконструкция ВПП предусматривала, в частности, ее удлинение с 2 510 до 3 305 метров.
На завершающем этапе реконструкции 13-14 мая 2012 года на ВПП будет установлено современное светосигнальное оборудование Idman, радиотехнические средств посадки НИИТ-РТС, системы метеообеспечения Vaisala, которые присутствуют в аэропортах Мюнхена, Дубай, Осло, Барселоны.
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