Украина предлагает Турции наладить прямое авиасообщение между Киевом и Анкарой

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что настало время наладить прямое авиасообщение между столицами Украины и Турции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сообщил сегодня в ходе встречи с вице-премьер-министром Турции Али Бабаджаном.

«Я думаю, что пришла пора открыть прямое авиасообщение Киев-Анкара», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, Н.Азаров предложил Турции присоединиться к транспортным проектам «Викинг» и «Зубр».

«Турция могла бы присоединиться к функционированию таких важных проектов по комбинированным перевозкам «Викинг», «Зубр»», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Контейнерный поезд ZUBR курсирует по маршруту Украина - Беларусь - Латвия - Эстония и обратно. Перевозки в составе поезда осуществляются между железнодорожными станциями четырех государств, открытыми для работы с крупнотоннажными контейнерами. Для проекта установлены специальные тарифные условия, обеспечены упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.