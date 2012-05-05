В Киеве 6 мая временно закроют станции метро "Олимпийская" и "Дворец спорта"

В столице 6 мая, в связи с проведением матча чемпионата Украины между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлург" (Донецк) на стадионе НСК "Олимпийский" состоятся изменения в режиме работы метрополитена.

Как сообщается на официальном сайте КП “Киевский метрополитен”, в этот день с 17.30 до 19.30 и на один час по окончании матча станции "Олимпийская" и "Дворец спорта" будут закрыты для пассажиров на вход и выход.

В указанный период станция "Дворец спорта" будет работать как пересадочная с линии на линию, а станцию "Олимпийская" поезда будут проезжать без остановки.

Кроме этого, перед началом футбольного матча и после его окончания, в случае необходимости, возможно ограничение входа пассажиров на станцию "Площадь Льва Толстого".

Также для перевозки болельщиков предусмотрены дополнительные резервные составы для выпуска их на линии метрополитена.