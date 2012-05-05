В аэропорту в Нью-Йорке столкнулись два пассажирских Boeing

Два пассажирских самолета столкнулись на земле в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Оба получили повреждения, но обошлось без пострадавших, сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал ABC.

Оба Boeing-767 принадлежат авиакомпании Delta. Один самолет был пуст, во втором, готовом к вылету в Стамбул, находились 193 пассажира и 11 членов экипажа. Первый заруливал на стоянку, второй - выезжал на взлетно-посадочную полосу.

Пустой Boeing зацепил крылом хвостовую часть второго Boeing. Первый получил трещину крыла, второй - повреждение стабилизатора.

Рейс в Стамбул в результате был осуществлен с двухчасовой задержкой.