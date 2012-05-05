В аэропорту в Нью-Йорке столкнулись два пассажирских Boeing
12:16, 05 мая 2012Транспорт/Связь
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Два пассажирских самолета столкнулись на земле в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Оба получили повреждения, но обошлось без пострадавших, сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал ABC.
Оба Boeing-767 принадлежат авиакомпании Delta. Один самолет был пуст, во втором, готовом к вылету в Стамбул, находились 193 пассажира и 11 членов экипажа. Первый заруливал на стоянку, второй - выезжал на взлетно-посадочную полосу.
Пустой Boeing зацепил крылом хвостовую часть второго Boeing. Первый получил трещину крыла, второй - повреждение стабилизатора.
Рейс в Стамбул в результате был осуществлен с двухчасовой задержкой.
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