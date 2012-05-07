ЮЖД возобновила сообщение между Харьковом-Пассажирским и Красноградом на электротяге

Южная железная дорога (ЮЖД) 5 мая после реконструкции станции Красноград и всего участка Полтава-Красноград-Лозовая возобновила прямое сообщение на электрической тяге между станциями Харьков-Пассажирский и Красноград.

Как сообщили УНИАН в ЮЖД, реконструкция продолжалась более 8 месяцев, с 19 августа 2011 года.

«Все это время электропоезда из Харькова доезжали только до станции Власовка. Здесь пассажиры пересаживались в дизель-поезд, который доставлял их в Красноград. Кроме того, часть электропоездов была отменена вообще», - сообщили в ЮЖД.

Справка УНИАН. Между Харьковом и Красноградом будет курсировать 9 пар электропоездов. Стоимость билета на электропоезд - 8 грн, в то время как на автобус - 34-35 грн.