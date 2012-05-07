Подольско-Воскресенский мост откроют для автомобилей к третьему кварталу 2013 года

Подольско-Воскресенский мост в столице откроют для проезда автомобилей к третьему кварталу 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил сегодня председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов.

По его словам, с мая строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода будет активизировано.

"С середины мая строительство Подольского мостового перехода будет активизировано. Будут проводиться работы сразу на трех участках этого моста", - сказал А.Попов.

Он отметил, что все работы по строительству автодороги по мосту будут завершены максимум в третьем квартале 2013 года.

"Первые машины по этому мосту пойдут в третьем квартале 2013 года, а еще через 2-3 года по нему пойдут поезда метро на Троещину", - сообщил А.Попов.

Председатель КГГА напомнил, что сейчас с целью решения транспортной проблемы массива Троещина активно строится линия скоростного трамвая, которая соединит ул. Бальзака со станцией городской электрички.

“Этот объект мы планируем ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года", - сказал он.

Справка УНИАН. Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода началось на Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года. Переход будет комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метрополитена.