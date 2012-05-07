ЮЖД ввела в эксплуатацию микропроцессорную систему управления движением поездов

Южная железная дорога (ЮЖД) ввела на участке Полтава-Красноград в опытную эксплуатацию первую в Украине систему микропроцессорной централизации и автоблокировки.

Как сообщает ЮЖД, на следующей неделе планируется ввести такую систему на участке от Краснограда до Лозовой.

Микропроцессорная система выполняет все задачи по централизации стрелок и сигналов, необходимых для безопасного управления технологическим процессом на станции, а также установку, размыкание и отмену маршрутов, поддержание разрешающих показаний светофоров с проверкой всех условий безопасности.

Кроме того, микропроцессорная система в автоматическом режиме диагностирует техническое состояние устройств, блокирует некорректные действия специалиста, тем самым предотвращая сбои в работе. К микропроцессорной централизации можно подключить датчики температуры в рельсе на всех участках, данные о напряжении в контактной сети, местонахождении вагонов, локомотивов, скорости их движения и т.д.

Напомним, ЮЖД полностью модернизировала инфраструктуру участка Полтава-Краснограл-Лозовая национального транспортного коридора Киев-Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк.