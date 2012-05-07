Строительство станций метро "Ипподром" и “Теремки” идет согласно графику

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов заверяет, что строительство новых станций метро "Ипподром" и “Теремки” на Куреневско-Красноармейской линии столичного метрополитена осуществляется согласно графику утвержденных работ и они будут открыты в обещанные сроки, то есть "Ипподром" - в октябре этого года, а “Теремки” – до конца 2012 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил сегодня председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов после ознакомления с ходом строительства станции.

«Станция метро «Ипподром» будет открыта в октябре, а в конце 2012 года начнет работать и станция «Теремки», - сказал А.Попов.

По информации председателя КГГА, проходочные работы на строительстве станции "Ипподром" уже завершены.

"С сегодняшнего дня щиты начинают движение к станции “Теремки”. Пока все работы идут по графику", - отметил он.

А.Попов заверил, что благодаря поддержке правительства Украины проблем с финансированием работ по строительству метро в Киеве нет.

Кроме того, А.Попов сообщил, что после завершения строительства метро на Теремки столичные власти планируют достроить станцию "Львівська брама". Эта станция, подчеркнул он, позволит существенно разгрузить пассажиропоток в центре города.

Как сообщал УНИАН, в марте с.г. со строительством станций Киевского метро ознакомился премьер-министр Украины Николай Азаров, который заявил, что в этом году эти две станции будут открыты для обслуживания пассажиров.

«Эта линия Теремки-Ипподром будет завершена: в октябре станция «Ипподром», в декабре – станция «Теремки». Таким образом, формально это направление в этом году будет завершено”, - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования в 2012 году средств для осуществления г. Киевом функций столицы.

Согласно постановлению “Об утверждении Порядка использования в 2012 году средств для осуществления г. Киевом функций столицы, в частности строительства метрополитена к жилому массиву Троещина” от 18 января №40, коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в г. Киеве от станции “Лыбидская” до станции “Выставочный центр” получит 73 млн грн; на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в г. Киеве от станции “Выставочный центр” до Одесской площади в Голосеевском районе - 41 млн 600 тыс. грн; на строительство участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции “Глубочицкая” до станции “Радужная” с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина (вариант мылкой закладки на Подоле) - 5 млн грн.