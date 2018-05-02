«Открытое» небо на Евро-2012 - авиаматч не в пользу Украины

Украина ввела на период проведения Евро-2012 режим «открытого» неба, разрешив иностранным авиакомпаниям с 15 мая по 15 июля выполнять нерегулярные полеты в страну.

Это решение особой радости отечественным болельщикам и авиаперевозчикам не принесет, ведь небо Европы осталось для них «закрытым».

Самолетами - по отелям...

Главным лоббистом «открытия» неба для иностранных авиакомпаний стал вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников. Он неоднократно заявлял, что если в Украине будет больше «воздушных» перевозчиков, то авиатранспорт станет доступней, имидж властей улучшится, а отельеры вынуждено снизят цены, которые в преддверии чемпионата не раз были в центре скандала. «С 15 мая по 15 июля украинское небо открыто для всех авиакомпаний, которые есть в мире и имеют соответствующие лицензии», - сказал он, сообщив при этом, что Украина завершает переговоры «с одним из самых крупных лоу-костеров, думаю, что нам точно удастся достичь недорогих полетов уже к чемпионату». Правда, пока информации об итогах переговоров нет.

По расчетам министра, при цене билета из Лондона в Донецк и обратно в 300 долларов болельщику будет выгоднее прилетать на матчи, чем оставаться в Украине на весь период чемпионата: «Англия сыграет в Украине минимум три групповых матча, на это уйдет 900 долларов. Соответственно, если отели стоят более 200 долларов за сутки проживания, то пребывание в Украине фанам обойдется гораздо дороже, чем приезжать отдельно на каждый матч. Думаю, что это достаточно быстро «охладит» наши отели».

Между тем, на сегодняшний день все сообщения о планируемом заходе в Украину новых лоу-костеров не имеют реального подтверждения. До сих пор к нам регулярно летает только Wizz Air, но стоимость полетов на рейсах компании ничуть не отличается от цен у «обычных» игроков рынка. К Wizz Air недавно присоединились Flydubai и Air Arabia, однако они главным образом доставляют туристов из региональных центров в Арабские Эмираты.

Кстати, сама Wizz Air пока не стремится к развитию маршрутной сети внутри Украины. Несмотря на свои громкие заявления при выходе на рынок, по итогам 2011 года авиакомпания нарастила перевозки всего на 4% - до 570 тыс. пассажиров, а не на 15-20%, как планировала в конце 2010 года. Потрудившись в нашей стране некоторое время, Wizz Air пришла к выводу, что себестоимость внутренних рейсов выше платежеспособности населения. К тому же, состояние и условия работы отечественных аэропортов пока не вызывают у иностранных компаний желание летать как можно чаще.

Кому поможет «открытое» небо Украины?

Согласно приказу Мининфраструктуры, иностранные авиакомпании, имеющие соответствующие лицензии, получат возможность с 15 мая по 15 июля 2012 г. выполнять нерегулярные полеты в Украину и в пределах страны для перевозки футбольных команд, болельщиков, представителей национальных футбольных ассоциаций, УЕФА, а также теле- и радиовещания.

Директор юридической компании Spektor law firm Ольга Спектор отмечает, что «открытие воздушного пространства Украины на время Евро-2012 является односторонним волеизъявлением органов государственной власти нашей страны и не влечет за собой никаких подобных обязательств со стороны других государств перед украинскими авиаперевозчиками. Кроме того, данное решение никак не отразится на возможности украинских пассажиров свободно пользоваться услугами тех международных компаний, которые получат возможность осуществлять авиаперевозки, поскольку европейским авиакомпаниям запрещается продавать билеты на свои рейсы на территории Украины. То есть, иностранцы будут возить только иностранцев».

По информации Нацагенства по подготовке и проведению Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов (Укревроинфрапроект), по состоянию на середину апреля, предварительно были согласованы слоты на выполнение иностранными авиаперевозчиками чартерных рейсов с 1 июня по 2 июля для аэропорта «Борисполь» - 130 рейсов, для МА «Львов» - 128 рейсов, для МА «Донецк» - 62 рейса, МА «Харьков» - 272 рейса, для аэропорта «Киев» (Жуляны) – 50 рейсов.

Кого будут перевозить на этих рейсах пока остается загадкой. Как сообщил первый заместитель главы Укревроинфрапроекта Александр Бирсан, агентство обратилось к 16 туристическим операторам стран-участниц чемпионата, которые со стороны УЕФА определены официальными лицензиатами программы туристического обеспечения болельщиков: «Мы предложили болельщикам туры с различными путями передвижения внутри страны. Но никакой информации от туроператоров не получили».

В то же время, специалисты Укревроинфрапроекта отмечают, что окончательно понять, сколько слотов будет реализовано авиаперевозчиками, можно будет только к концу мая, когда гости Евро-2012 озаботятся транспортными вопросами. К тому же, указанные слоты касаются только чартерных перевозок, а ведь болельщики некоторых стран прилетят в Украину на регулярных рейсах. Остается не менее открытым вопрос о том - а собственно, знают ли зарубежные болельщики о заявленом Украиной удобстве. Едва ли за такое короткое время украинская сторона успевает эффективно пропиарить "рейс на один матч", и вполне можно предположить, что болельщики просто от неведения не смогут воспользоваться услугой.

Ни тепло, ни холодно...

Украинские авиаперевозчики не очень обрадовались инициативе Мининфраструктуры «открыть» небо. Их реакция вполне понятна – решение ведомства предоставляет преимущество исключительно иностранным компаниям, наши самолеты свободно бороздить небо Европы не смогут.

Между тем, отечественные авиакомпании активно готовятся к чемпионату, увеличивая количество рейсов на регулярных направлениях. Главным образом это касается полетов между украинскими городами, где будут проходить матчи, а также международных рейсов из стран, откуда ожидается массовое прибытие болельщиков (речь идет об увеличении частоты полетов между Киевом и Варшавой, Стокгольмом, Копенгагеном и др.).

Следует отметить, что на период Евро-2012 авиакомпании не рассчитывают на сверхприбыль от повышения стоимости билетов. По словам первого заместителя генерального директора по коммерческой работе авиакомпании «Аэросвит» Антона Маттиса, авиаперевозчики не смогут поднять стоимость перевозок больше чем на 20%, ведь «альтернатива у болельщиков, безусловно, есть, в частности, железная дорога».

Станет ли конкурентом авиакомпаниям железная дорога, которая как раз к чемпионату планирует запустить движение скоростных Hyundai, пока не понятно - «Укрзализныця» еще не объявила стоимость билетов в новых электропоездах, которые смогут доставить болельщика из Киева в Донецк за 4,5 часа. Ведомство ограничилось уверениями, что «это будет не дороже авиабилета». Такая позиция железнодорожников позволяет авиакомпаниям не торопиться с объявлением дисконтов на перевозки. Так, по информации сайтов авиакомпаний, стоимость перелета в оба конца из Киева в Донецк в июне на самолете авиакомпании «АэроСвит» составит 1749 грн, на самолете МАУ - от 380 долларов.

Как отмечает исполняющий обязанности генерального директора авиакомпании «АэроСвит» Александр Авдеев, программа Евро-2012 не будет являться катализатором выручки в этом сезоне: «К сожалению, в связи с тем, что болельщики будут приезжать оттуда сюда, чартеры будут заказаны с той стороны. Пассажиропоток будет перераспределен в большей степени в пользу зарубежных авиакомпаний. Это очевидно, потому что ответных шагов со стороны Евросоюза не последовало. Они не разрешают нам туда летать».

«Если вдруг Европа «откроет небо» для Украины на время чемпионата, то профильные министерства европейских стран определят свои требования, которые нужно будет выполнять украинским авиакомпаниям. Спрогнозировать какими они будут - очень сложно, поскольку принятие подобных решений само по себе исключение из правил», - отметила Спектор.

Анна Левченко (УНИАН)