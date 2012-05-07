ЮЖД закончила испытания электропоездов «Хюндай»

Южная железная дорога закончила испытания электропоездов «Хюндай», сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

6 мая были завершены ходовые, динамические испытания, а также испытания по воздействию на рельсы данных электропоездов.

Сейчас проводятся тестирование и настройка систем «Хюндаев», а также обкатка локомотивных бригад по будущим маршрутам следования.

Так, 4, 5 и 6 мая под руководством специалистов моторвагонного депо «Харьков» Южной железной дороги проводилась обкатка локомотивных бригад Юго-Западной ж/д по маршруту Харьков-Киев-Харьков. Сегодня, 7 мая, две локомотивные бригады моторвагонного депо «Харьков» повели «Хюндай» из Харькова на Львов.

7 и 8 мая под руководством харьковских специалистов будет проводиться обкатка машинистов Юго-Западной и Львовской дорог по участку Харьков-Киев-Львов-Киев-Харьков. Опытные поездки «Хюндая» проводятся с максимальными скоростями, установленными на перегонах этого участка.

Вчера в Харьков из Одессы прибыл последний электропоезд «Хюндай». В данный момент четыре из них выставлены под контактный провод для проведения тестирования. В частности, представители завода-изготовителя проводят тестирование и общую настройку систем кондиционирования, автоматических дверей и т.д. А специалисты Ижевского радиозавода (Россия) до 11 мая проведут тестирование и настройку установленной на поездах современной системы безопасности «КЛУБ-У» (комплексное локомотивное устройство безопасности унифицированное).