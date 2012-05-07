«Укрзализныця» 7-8 мая проведет обкатку электропоездов Hyundai

Машинисты Юго-Западной (ЮЗЖД) и Львовской (ЛЖД) железных дорог 7 и 8 мая проведут обкатку электропоездов Hyundai на участке Харьков-Киев-Львов-Киев-Харьков, сообщила пресс-служба Государственной администрациии железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Испытательные поездки проводятся с максимальными скоростями, которые допустимы при движении на этом участке.

6 мая были завершены ходовые, динамические испытания, а также испытания воздействия на пути электропоездов Hyundai, которые проводились специалистами Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта, ЮЖД и завода-изготовителя.

4, 5 и 6 мая под руководством специалистов моторвагонного депо Харьков-ЮЖД проводилась обкатка электропоезда с участием локомотивных бригад Юго-Западной железной дороги на маршруте Харьков-Киев-Харьков.

Тем временем в Харькове находятся пять других электропоездов Hyundai.

«В данный момент четыре из них выставлены для проведения тестирования. В частности, представители завода-изготовителя проводят тестирование и общие настройки систем кондиционирования», - сообщает «Укрзализныця».

Кроме того, до 11 мая специалисты Ижевского радиозавода (Россия) проведут тестирование и настройку установленной на электропоездах Hyundai системы безопасности «КЛУБ-У» (комплексный локомотивный устройство безопасности унифицированный).

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.