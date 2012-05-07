Средняя стоимость модернизации ж/д пути составляет 5 млн грн за 1 км - УЗ

Средняя стоимость модернизации железнодорожного пути составляет 5 млн грн за 1 км, сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 железнодорожники оздоровили около 1 тыс. км путей.

При этом для проведения путевых работ было использовано оборудование, произведенное на украинских предприятиях.

Согласно сообщению, «Старокраматорский машиностроительный завод» совместно с австрийской компанией Plasser & Theurer по заказу «Укрзализныци» изготовит две машины для выправки пути и три машины для глубокой очистки балласта. В 2011 году такие машины использовались на участках строительства скоростного коридора Львов - Киев - Харьков - Донецк.

Кроме того, оборудование для путевого хозяйства «Укрзализныци» поставляет Днепропетровский завод «НПК Днепроспецмаш» и «Каховский завод электросварочного оборудования».

Справка УНИАН. Путевое хозяйство железных дорог Украины обслуживает 1695 машин, в том числе 47 единиц техники госпредприятия «Украинский центр механизации путевых работ».