В центре Киева 9 мая будет перекрыто движение всех видов транспорта

Столичная Госавтоинспекция информирует, что 9 мая в связи с празднованием Дня Победы в центре Киева предусматривается перекрытие движения всех видов транспорта в разные промежутки времени.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева, в частности, будет перекрыто движение транспорта на ул. Лаврской от площади Славы до ул. Цитадельной и на аллее Героев Крут с 08.00 до завершения мероприятий по возложению цветов на территории Парка Вечной Славы.

Также проезд будет запрещен на ул. Крещатик от Бессарабской площади до Европейской площади с 06.00 до 23.00 (с запрещением движения транспорта по Европейской площади включительно с 06.00 до 13.00).

Кроме того, движение транспорта будет перекрыто с 07.30 до 13.00 на ул. Б. Хмельницкого от ул. Крещатик до ул. Пушкинской, на ул. Прорезной от ул. Крещатик до ул. Пушкинской, на ул. Институтской от ул. Крещатик до ул. Ольгинской, на ул. Городецкого от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой, на ул. Михайловской от ул. Крещатик до Михайловской площади, на ул. Софийской от пер. Михайловского до ул. Малой Житомирской, на ул. Малой Житомирской от ул. Софийской до пер. Михайловского.

Начальник Госавтоинспекции Киева Анатолий Куринной обращает внимание водителей на то, что на улицах, где будут проводиться общегосударственные и общегородские мероприятия, парковка транспортных средств будет запрещена. Он просит водителей не оставлять автомобили в нарушение правил, а также быть предельно внимательными, неуклонно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, прежде всего временно установленных.