ЮЖД проводит месячник по благоустройству

С 1 мая по 1 июня на Южной железной дороге проходит месячник по благоустройству и приведению к надлежащему техническому и санитарному состоянию зданий, сооружений и соответствующих территорий железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЖД.

По их данным, на протяжении месяца очищаются от мусора пассажирские и грузовые платформы, а также проходы, внутристанционные колеи и стрелочные переводы. Также обследуется состояние лесонасаждений вдоль железнодорожных магистралей, проводится санитарная рубка деревьев, а для возобновления железнодорожной лесополосы высаживаются молодые деревья и кусты.

В частности, на ст. Лосево собственными силами проводится работа по уборке территории трех вокзалов. Возле вокзала Лосево-1 привлекает внимание искусственный водоем с белыми лебедями. На клумбах уже цветут тюльпаны. Планируется высадить еще и петунии, чернобривцы, герань и другие цветы. Облагорожены газоны, которые находятся на платформах. Производится покраска фасадов зданий, а также решеток-ограждений.