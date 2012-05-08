Транспортный парк столицы до конца года пополнят 20 трамваев киевского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время осмотра двух первых киевских трамваев, которые вышли на линию скоростного трамвая.

«До конца года мы планируем поставить еще, минимум, 20 единиц такой новой техники на трамвайные колеи в городе Киеве. На это выделено 100 млн. грн», - сказал А.Попов.

Он вместе с журналистами проехал в новом трамвае с конечной остановки скоростного трамвая «Кольцевая дорога» до ул. Старовокзальной. Председателя КГГА сопровождал руководитель КП «Киевпасстранс» Николай Ламбудский, который проинформировал, что в киевских трамваях - новая система управления тягой, новый дизайн и комплектация салона, установлен кондиционер американского производства, который обеспечивает микроклимат в вагоне, а также установлено видеонаблюдение для водителя.

По его информации, один трамвайный вагон киевского производства стоит 4,8 млн. грн.

Предусмотрено, что к середине лета пассажиров будут обслуживать 8-10 таких трамваев.

Также, по информации Н.Ламбудского, всего в Киеве 300 единиц трамвайных вагонов, из которых 84% нуждаются в обновлении.