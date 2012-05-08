Попов обещает более 1,5 млрд грн на строительство и ремонт дорог

В столице в этом году предусмотрено более 1,5 млрд грн на строительство и ремонт дорог и путепроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«На ремонт дорог в этом году выделено около 50 млн грн для того, чтобы привести их в порядок, нормальное состояние после зимы. Около 100 млн грн – на реконструкцию и строительство новых дорог», - сказал А.Попов, пояснив, что этого хватит на реконструкцию проспекта Бажана, улиц Григоренко, Горького, работы на которой будут завершать уже в ближайшее время, некоторых других территорий в центральной части города и в Оболонском районе.

«А если прибавить путепроводы и Подольско-Воскресенский мост, то это будет финансирование в объеме 1,5-1,6 млрд грн», - сказал председатель КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Транспортный парк столицы до конца года пополнят 20 трамваев киевского производства

Попов: киевляне на День города уже смогут гулять по Андреевскому спуску