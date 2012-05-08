В этом году в Киеве начнется реконструкция трамвайных путей на Подоле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

По его словам, также разрабатывается проект реконструкции трамвайных путей на улице Глыбочицкой и Дмитровской, на что будет направлено соответствующее финансирование после 20 мая.

«А уже через несколько месяцев можно начинать работу», - отметил председатель КГГА.

Киев внедрит нестандартный метод финансирования работ по реконструкции трамвайных линий, отметил А.Попов, но при этом не рассказал о других деталях.